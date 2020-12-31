Wednesday Boys and Girls Basketball Scores
Boys
Heartland Athletic Conference Tournament
Quarterfinal
Lincoln Pius X 47, Lincoln East 43
Lincoln North Star 80, Kearney 69
Lincoln Southeast 63, Lincoln Northeast 60
Grand Island 52, Lincoln Southwest 48
Consolation
Norfolk 76, Lincoln High 71 OT
Fremont 50, Columbus 41
Lincoln Lutheran Tourney
Lincoln Lutheran 56, Fairbury 40
Malcolm Tourney
Centennial 44, Malcolm 39
Oakland-Craig 50, Wilber-Clatonia 38
Girls
Heartland Athletic Conference Tournament
Quarterfinal
Lincoln Pius X 69, Norfolk 29
Lincoln East 74, Lincoln High 63
Lincoln Southwest 43, Kearney 30
Fremont 60, Lincoln North Star 43
Consolation
Columbus 44, Lincoln Northeast 38
Lincoln Southeast 56, Grand Island 16
Lincoln Lutheran Tourney
Lincoln Lutheran 39, Fairbury 19
Malcolm Tourney
Oakland-Craig 57, Wilber-Clatonia 14
Malcolm 50, Centennial 38