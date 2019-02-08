Thursday Prep Basketball Scores

BOYS

Lincoln Christian 55, Kearney Catholic 51

Auburn 56, Lincoln Lutheran 49

Millard North 75, Lincoln Northeast 56

Hastings 55, Waverly 50

Omaha Skutt 60, Norris 42

College View Academy 48, Cornerstone Christian 37

Elmwood-Murdock 56, Mead 24

Freeman 66, Johnson-Brock 49

Louisville 55, Weeping Water 19

Meridian 71, Friend 48

Palmyra 67, Pawnee City 36

Platteview 61, Crete 40

GIRLS

Lincoln Christian 51, Kearney Catholic 45

Millard North 60, Lincoln Northeast 54

Waverly 55, Hastings 33

Auburn 39, Lincoln Lutheran 31

College View Academy 46, Cornerstone Christian 23

Crete 57, Platteview 43

Freeman 34, Johnson-Brock 25

Louisville 44, Weeping Water 38

Meridian 47, Friend 26

Omaha Mercy 52, Ashland-Greenwood 48

Omaha Skutt Catholic 60, Norris 43

Pawnee City 46, Palmyra 33

 

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