Thursday Prep Basketball Scores

BOYS
Lincoln Christian 55, Kearney Catholic 51
Auburn 56, Lincoln Lutheran 49
Millard North 75, Lincoln Northeast 56
Hastings 55, Waverly 50
Omaha Skutt 60, Norris 42
College View Academy 48, Cornerstone Christian 37
Elmwood-Murdock 56, Mead 24
Freeman 66, Johnson-Brock 49
Louisville 55, Weeping Water 19
Meridian 71, Friend 48
Palmyra 67, Pawnee City 36
Platteview 61, Crete 40
GIRLS
Lincoln Christian 51, Kearney Catholic 45
Millard North 60, Lincoln Northeast 54
Waverly 55, Hastings 33
Auburn 39, Lincoln Lutheran 31
College View Academy 46, Cornerstone Christian 23
Crete 57, Platteview 43
Freeman 34, Johnson-Brock 25
Louisville 44, Weeping Water 38
Meridian 47, Friend 26
Omaha Mercy 52, Ashland-Greenwood 48
Omaha Skutt Catholic 60, Norris 43
Pawnee City 46, Palmyra 33