List of College Sports Signees From Wednesday

Below are a list of seniors that are from the Lincoln area and others who will come to Lincoln to compete during their college careers.
DIVISION I
BASEBALL
Lipscomb—Logan Van Treeck, Lincoln Southeast.
MEN’S BASKETBALL
Nebraska—Akol Arop, Creighton Prep.
South Dakota State–Baylor Scheierman, Aurora.
WOMEN’S BASKETBALL
Illinois State—Hannah Kelle, Lincoln Southwest; McKenna Sims, South Sioux City.
Omaha—Grace Thede, Omaha Marian; Regan Zimmers, Millard North; Maria Eubanks, Lincoln East.
SOFTBALL
Georgia Tech—Emma Kauf, Lincoln Southwest.
Nebraska—Brooke Andrews, Gretna.
Omaha—Lynsey Tucker, Lincoln Pius X; Grace Boganowski, Omaha Concordia.
VOLLEYBALL
Drake—Alex Lemke, Lincoln East.
Illinois–Kyla Swanson, Wahoo.
Nebraska—Fallon Stutheit, Johnson-Brock; Emma Gabel, Lincoln Pius X.
Northern Colorado—Michaela Boon, Norris.
Omaha—Megan Woods, Grand Island CC; Erin Williams, Lincoln Lutheran; Sami Clarkson, Omaha Concordia.
WRESTLING
Nebraska—Isaiah Alford, Lincoln High.
DIVISION II
MEN’S BASKETBALL
Nebraska-Kearney—Winston Cook, Wahoo.
Northwest Missouri State—Wes Dreamer, Lincoln East.
WOMEN’S SOCCER
Augustana—Katherine Pelton, Omaha Marian; Sylvia Fehr, Omaha Westside; Josie Arduser, Lincoln East.
Illinois-Springfield—Amadna Finnell, Lincoln East.
Nebraska-Kearney—Emma Weis, Omaha Mercy; Katie Shields, Omaha Mercy; Aleaya Snyder, Omaha Mercy; Bella Whiston, Lincoln East; Emma Riedel, Kearney; Hannah Hardy, Kearney.
Washburn—Raegan Wells, Lincoln Southwest; Chamberlyn Bridge, Bellevue West.
SOFTBALL
Sioux Falls—Alex Hanson, Raymond Central.
Southwest Minnesota State—Patia Wolfe, Lincoln North Star; Molly Bull, Millard South.
WOMEN’S TENNIS
Nebraska-Kearney—Thi Huynh, Lincoln North Star.
VOLLEYBALL
Fort Hays State—Morgan Christiansen, Lincoln Pius X; Delaney Humm, Lincoln Pius X.
Northwest Missouri State—Jaden Ferguson, Lincoln Southwest; Alyssa Rezac, Bishop Neumann; Emmy Grant, Millard North.
Queens—Anna McLain, Lincoln Pius X.
Wayne State—Jessie Brandl, Stanton; Kelsie Cada, Bishop Neumann; Jordan McCormick, Elkhorn South; Taya Beller, Humphrey/LHF; Elly Larson, Wahoo.
WRESTLING
Nebraska-Kearney—Jackson Nielsen, Blair; Nick James, Kearney; Jack Sutton, Wahoo; Joseph Reimers, Aquinas.
DIVISION III
MEN’S BASKETBALL
Nebraska Wesleyan—Connor Riekenberg, Lincoln East.
SOFTBALL
Nebraska Wesleyan—Kellie Lang, Papillion-La Vista.
WOMEN’S SOCCER
Nebraska Wesleyan—Simone Collins, Lincoln Pius X; Sarah Thavenet, Lincoln Pius X; Taylor Haenggi, Elkhorn South.
MEN’S SWIMMING
Nebraska Wesleyan—Paul Riley, Lincoln East.
VOLLEYBALL
Nebraska Wesleyan—Maisie Ohlrich, Lincoln East.
NAIA
BASEBALL
Morningside—Aiden Bishop, Lincoln North Star.
WOMEN’S BASKETBALL
Doane—Azaiya Trainor, Lincoln Northeast.
Midland—Kara Jennings, Omaha Concordia; Jenna Wendelin, Lincoln Northeast.
MEN’S GOLF
Concordia—Logan Eschliman, Lincoln Lutheran; Drew D’Ercole, Papillion-La Vista South.
SOFTBALL
College of St. Mary—Mikki Larsen, Waverly; McKenzie Chappell, Millard South; Kaylie Ratzlaff, Papillion-La Vista South.
Concordia—Sydni Schernikau, Waverly; Mackenzie Steckelberg, Waverly; Jordyn Boehler, Waverly; Kayla Blake, Waverly; Caitlyn McGarvie, Lincoln North Star.
Mount Marty—Abby Page, Lincoln Pius X.
MEN’S TRACK AND FIELD
Concordia—Colton Meyer, Lincoln Lutheran.
VOLLEYBALL
Benedictine—Caitlin Vancura, Lincoln Pius X.
Dordt—Lexi Long, Lincoln Southeast; Megan Raszler, Elkhorn.
Midland–Hope Leimbach, Lincoln Lutheran.
William Penn—Cecily Liphardt, Lincoln Southeast.